EUA impõem sanções contra empresas de China e Rússia por ajuda à Coreia do Norte

O Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra dez companhias chinesas e russas e seis pessoas relacionadas a elas, em sua nova lista de punições relativas à Coreia do Norte. As punições foram impostas pela suposta ajuda ao programa de armas do regime de Pyongyang.

As ações incluem punições contra importantes exportadoras de carvão da Coreia do Norte. A punição é adotada após uma escalada nas sanções dos EUA e do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, em resposta a uma série de testes de armas e ameaças dos norte-coreanos aos americanos.

“O Tesouro continuará a elevar a pressão sobre a Coreia do Norte ao atacar aqueles que apoiam o avanço dos programas nuclear e de mísseis balísticos e a isolá-los do sistema financeiro americano”, afirmou em comunicado o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin. “Estamos adotando ações consistentes com as sanções da ONU para mostrar que há consequências do desafio das sanções e do apoio à Coreia do Norte e para interromper essa atividade no futuro.”