Etanol sobe em 23 Estados e no Distrito Federal na 1ª semana de 2018

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 23 Estados brasileiros e no Distrito Federal na primeira semana de 2018, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Apenas no Amazonas, no Ceará e no Rio Grande do Norte houve recuo nos preços do biocombustível.

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado apresentou alta de 0,82% sobre a semana final de 2017, de R$ 2,803 pra R$ 2,826 o litro. No período de um mês, os preços do combustível avançaram 3,86% nos postos paulistas. A maior alta no valor do biocombustível na semana passada, de 11,80%, foi no Amapá. A maior baixa semanal, de 1,63%, ocorreu no Ceará. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve alta de 1,17% no preço do etanol na semana passada.

No período de um mês os preços do etanol subiram em 18 Estados e no Distrito Federal, com destaque para Mato Grosso, com aumento de 9,36%. O maior recuo mensal foi no Rio Grande do Norte, de 3,82%. Na média brasileira, o preço do etanol nos postos brasileiros pesquisados pela ANP acumulou aumento de 4,21% na comparação mensal.