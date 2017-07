Etanol caiu em 18 Estados e no DF antes de aumento do PIS/Cofins, diz ANP

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 18 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, marcada pelo aumento no PIS/Cofins sobre os combustíveis. Na quinta-feira, 20, o governo anunciou o aumento total de R$ 0,2073 de PIS/Cofins por litro do etanol hidratado nas distribuidoras e na usina. No entanto, o reajuste chegou aos postos apenas a partir da última sexta-feira (21) e não foi captado pelo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo os dados, compilados pelo AE-Taxas, em outros sete Estados houve aumento no preço do etanol. A ANP não divulgou os preços nos postos do Amapá na semana anterior e, portanto, não foi possível medir a variação. Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação do hidratado caiu 2,19% na semana, para R$ 2,148 e no período de um mês acumulava queda de 5,62%.

LEIA TAMBÉM: TST: reforma trabalhista retira direitos com sagacidade, pois não é automático

Na semana, o maior recuo das cotações foi registrado no Distrito Federal (4,96%), enquanto a maior alta ocorreu no Amazonas (1,56%). A maior queda mensal, de 6,38%, também foi no Distrito Federal.