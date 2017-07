Etanol cai em 20 Estados e no Distrito Federal e sobe em cinco, diz ANP

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 20 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada e subiram em outros cinco, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A ANP não divulgou os preços nos postos do Amapá.

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação do hidratado caiu 1,25% na semana, para R$ 2,205 e, no período de um mês, acumula queda de 4,83%. Na semana, o maior recuo das cotações foi registrado no Ceará (3,51%), enquanto a maior alta ocorreu em Alagoas (3,25%). A maior queda mensal, de 8,21%, foi em Mato Grosso, ajudada pela baixa de 3,20% na semana naquele Estado.

LEIA TAMBÉM: Governo começará a liberar cargos por apoio à reforma da Previdência, diz Perondi

A maior alta mensal também foi em Alagoas (0,94%). Aquele Estado e Roraima foram os únicos do País a terem aumento no etanol hidratado se comparado a igual período de junho. Na média brasileira, o etanol teve recuo de 1,14% na semana e acumula queda de 4,46% no período de um mês.