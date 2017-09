‘Entraremos em 2018 num ritmo forte e constante’, diz Meirelles sobre o PIB

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou nesta sexta-feira, 1º de setembro, o crescimento de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano, em relação aos três primeiros meses de 2017. Em relação ao segundo trimestre de 2016, a expansão foi de 0,3%.

“O dados do IBGE divulgados hoje confirmam que o Brasil está superando a pior recessão da história. Registramos entre abril e junho o segundo trimestre consecutivo de crescimento, depois de dois anos de retração, inflação recorde e desemprego crescente”, afirmou o ministro, por meio de nota.

Para Meirelles, as medidas adotadas pelo governo para recolocar o Brasil no caminho do crescimento sustentável começam a mostrar efeitos. Ele destacou que o consumo familiar voltou a crescer entre abril e junho, depois de nove trimestres de retração. “As empresas estão voltando a contratar. A inflação baixa e a queda consistente dos juros contribuem para a retomada do consumo das famílias”, completou.