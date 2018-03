Enel diz que apagão afeta todo o Ceará

A Enel Distribuição Ceará informa que já começou a restabelecer a energia no Estado, na medida em que o Operador Nacional do Sistema (ONS) iniciou a normalização das cargas, após o apagão ocorrido nesta quarta-feira, 21. No Ceará, todo o Estado, cerca de 4 milhões de clientes, foi afetado.

Na área de concessão da Enel Distribuição Rio, cerca de 212 mil clientes de 13 municípios tiveram o fornecimento afetado por apenas 12 minutos, segundo a empresa.

Na área de concessão da Enel Distribuição Goiás, a interrupção atingiu cerca de 110 mil clientes de 11 municípios, sendo que 80% tiveram o serviço normalizado em menos de 10 minutos e o restante foi completamente restabelecido em até uma hora, afirma a companhia.