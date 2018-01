Empresas vão voltar para os EUA, garante Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou há pouco pelo Twitter a performance recente da economia americana.

“Ontem foi um grande dia para o mercado de ações. Os empregos estão voltando para a América. A Chrysler está saindo do México e voltando para os EUA, e muitas outras virão. O dinheiro do corte de impostos dos trabalhadores americanos está retornando para a economia, e mais empresas anunciarão novas unidades. Os negócios americanos estão atrativos de novo”, escreveu Trump no Twitter.

Nesta sexta-feira, as bolsas de Nova York prosseguiram o rali visto desde a virada do ano. Dos nove pregões de 2018, os índices S&P 500 e Nasdaq subiram e renovaram as máximas históricas em oito deles. Já o Dow Jones avançou ao recorde de fechamento em seis sessões.