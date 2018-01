Empresas tentam melhorar rendimento do etanol

Na busca por novas tecnologias para combustíveis, uma alternativa a ser adotada no País no curto prazo é melhorar a eficiência do motor a etanol para ampliar a diferença de 70% do rendimento em comparação à gasolina, reduzindo ou equiparando a autonomia dos dois tipos de combustível. Já há avanços nesse sentido com o uso de motores pequenos, com turbo e injeção direta de combustível, mas o máximo que se chegou até agora é uma diferença de 72% em alguns automóveis.

“Um motor muito eficiente deveria atingir 85%, o que chegaria perto de igualar a autonomia entre os dois combustíveis”, afirma Francisco Nigro, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP.

José Guilherme Baêta, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), desenvolveu, com sua equipe, um motor movido a etanol com eficiência igual à do diesel e consumo inferior ao da gasolina. Segundo ele, todo o sistema de combustão foi modificado e o tamanho da câmara de combustível foi reduzido para facilitar a queima do etanol com cargas elevadas. Em breve o motor passará por teste de campo.