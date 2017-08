Empresas dizem colaborar com investigação no FI-FGTS

As empresas têm posições diferentes em relação às investigações no FI-FGTS. Algumas confirmaram e ampliaram as denúncias de Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa que participou do esquema de cobrança de propinas. Trechos das 77 delações da Odebrecht, dentro da Lava Jato, narraram casos de pagamento de propina a políticos com trânsito na Caixa e também a conselheiros do fundo nas negociações para obter recursos do FI para diferentes negócios do grupo, como Santo Antônio Energia. Em nota ao jornal O Estado de S. Paulo, a Odebrecht declarou que está colaborando com a Justiça no Brasil e em vários países.

A delação de Joesley Batista, da J&F, segue na mesma linha e fornece detalhes adicionais sobre cobrança de propinas no financiamento para a Eldorado e transações com a Caixa. Segundo a assessoria do grupo, “os colaboradores já apresentaram informações e documentos à Procuradoria-Geral da República e continuam à cooperando”.

Acionista