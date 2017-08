Empresário da indústria mostra pequeno aumento da confiança em agosto, diz CNI

A confiança do empresário da indústria, embora continue baixa, registrou ligeiro aumento em agosto, depois de dois meses de queda. É o que o revela a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) do mês, divulgado nesta sexta-feira, 18, pela entidade, atingiu 52,6 pontos, dois pontos acima do valor registrado em julho.

“Mesmo com o aumento de agosto, o Icei permanece inferior à sua média histórica, de 54 pontos, mantendo-se em nível aquém do necessário para estimular o investimento industrial”, mostra o estudo da CNI. Os indicadores da pesquisa variam de zero a cem pontos e, quando estão acima dos 50 pontos, revelam confiança dos empresários.

Pela pesquisa, o otimismo é maior entre os grandes empresários: neste segmento o Icei registrou 54,5 pontos em agosto e ficou acima da média histórica nacional. Nas médias indústrias, o Icei foi de 51,4 pontos e, nas pequenas, de 50 pontos.