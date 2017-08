Emissões de renda fixa sobem 5% de janeiro a julho, para R$ 50,7 bi, diz Anbima

As emissões locais em títulos de dívida (renda fixa) e os instrumentos de securitização alcançaram R$ 2,4 bilhões em julho, informou a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). No acumulado do ano, as ofertas chegam a R$ 50,7 bilhões, com crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

As emissões de debêntures atingiram R$ 1,54 bilhão em julho, abaixo do montante de R$ 6,34 bilhões de junho e dos R$ 7,93 bilhões de julho do ano passado. No acumulado de 2017, as emissões de debêntures somaram R$ 28,77 bilhões.

A demanda por esse tipo de ativo tem aumentado, de acordo com a Anbima. A associação informa que das debêntures distribuídas até julho, os investidores institucionais e pessoas físicas responderam por, respectivamente, 63% e 4,8% das aquisições. No mesmo período de 2016, as participações haviam sido de 13,7% e 1,7%.