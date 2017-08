Em sua 4ª alta seguida, Ibovespa sobe 0,35% e aproxima-se dos 69 mil pontos

O Índice Bovespa teve nesta quarta-feira, 16, sua quarta alta consecutiva e aproximou-se mais um pouco do patamar dos 69 mil pontos – melhor marca do ano. Segundo profissionais do mercado, a valorização foi garantida pela manutenção do cenário externo favorável e pela percepção de que não houve surpresas no anúncio da revisão das metas fiscais de 2017 e 2018. O vencimento das opções e futuro do Ibovespa e a divulgação da ata do Federal Reserve foram dois outros fatores apontados como apoiadores do movimento de alta.

O Ibovespa terminou o dia com avanço de 0,35%, aos 68.594,29 pontos, depois de ter oscilado entre a mínima de 68.304,33 pontos (-0,07%) e a máxima de 68.950,33 pontos (+0,87%). As altas foram puxadas pelas blue chips do mercado de ações, embora os vencimentos do índice tenham gerado volatilidade em alguns momentos. Vale ON terminou o dia em alta de 1,96%, embora o minério de ferro tenha caído quase 1% no mercado chinês. Já as ações da Petrobras sustentaram alta ao longo do dia, apesar das quedas do petróleo, mas anularam o movimento no final do dia. Petrobras ON e PN tiveram baixas de 0,29% e 0,15%, respectivamente.

As máximas do Ibovespa foram registradas à tarde, quando o Federal Reserve divulgou a ata de sua reunião de política monetária. O documento foi considerado “dovish”, devido às dúvidas quanto ao comportamento da inflação nos Estados Unidos e reforçou a estimativa de um aumento gradual de juros nos Estados Unidos.