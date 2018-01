Em reunião com equipe econômica, Temer comemora inflação abaixo do piso

Em discurso de abertura de uma reunião com a equipe econômica, o presidente Michel Temer exaltou o resultado da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e disse que o fato “extraordinário” é fruto do trabalho de seu governo. “Inflação baixa, só para reprisar o que muitos têm dito, vai significar mais empregos, mais comida na mesa, mais poupança, ou quando a pessoa vai para o supermercado vê preço estável”, disse.

“Nesta espécie de comemoração, nós resolvemos comemorar o presente e comemorar o que vamos fazer no futuro. Ou seja, ancorados naquilo que já fizemos no passado temos de continuar a fazer para manter inflação baixa, reduzir os juros, tal como tem sido reduzidos, e, em consequência, para gerar empregos e fazer com que brasileiro possa comer melhor, viver melhor, possa morar melhor”, completou.

Nesta quarta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o IPCA fechou 2017 com alta de 2,95%, a menor taxa anual desde 1998 (1,65%) e pela primeira vez desde 1999 abaixo da meta de inflação. “Acho que isso merece uma comemoração e fiz questão de chamar para comemorar com o ministro da Fazenda, do Planejamento, do Banco Central, da Articulação Política, da Secretária de Governo e Casa Civil, que são ministérios que mais se envolveram nessa questão”, disse.