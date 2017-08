Em rede social, Moreira Franco “bomba” leilão de usinas hidrelétricas

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Dentro da estratégia do governo de criar fatos positivos na economia, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Wellington Moreira Franco, usou há pouco sua conta no Twitter para chamar a atenção para o leilão de quatro usinas hidrelétricas: São Simão, Volta Grande, Miranda e Jaguara. Elas estavam com a Cemig, mas os contratos venceram e por isso serão novamente oferecidas ao mercado. O edital da licitação foi aprovado na última terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“A Aneel aprovou o leilão p/concessão de quatro #hidrelétricas”, escreveu o ministro, que é também responsável pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). “Avançamos com o #PPI p/ trazer recursos, melhorar serviços e gerar empregos!”

O leilão das quatro usinas está marcado para o dia 22 de setembro. Juntas, elas deverão render no mínimo R$ 11,05 bilhões para o governo federal, correspondentes à taxa de outorga.