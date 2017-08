Em meio a debate sobre denúncia contra Temer, Ibovespa abre em queda

Depois de quatro altas seguidas e sob a tensão política em Brasília, a Bolsa brasileira abriu em queda nesta quarta-feira, dia 1º, limitada pelo petróleo. Depois de alternar-se entre altas e baixas, o preço da commodity firmou-se em alta moderada, favorecendo as ações da Petrobras. Depois de fechar em alta de 3,19% na véspera, a PN do Itaú Unibanco abriu e segue em queda moderada nesta manhã. O mesmo comportamento de baixa foi visto logo no início do pregão nas ações de Bradesco e Santander. .

Às 10h24 desta quarta, o Ibovespa caía 0,22% aos 66.368,80 pontos. A PN do Itaú Unibanco recuava 0,26%. A ON da petroleira subia 0,37%. O WTI para setembro avançava 0,14%.

Com a agenda econômica e corporativa mais fraca que outros dias, o investidor está atento à sessão na Câmara dos Deputados na qual está prevista a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. “Depois de umas semanas mais tranquilas, a atenção voltou o noticiário político”, afirmou o sócio da Eleven Financial, o economista Rafael Bevilacqua.