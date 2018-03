Em 12 meses, desembolsos do BNDES crescem apenas 2%

O volume de recursos desembolsados pelo BNDES nos últimos 12 meses (março/2017 a fevereiro/2018) registrou alta de apenas 2% em relação aos 12 meses imediatamente anteriores (março/2016 a fevereiro/2017). Vale lembrar que de 2016 para cá os desembolsos do banco caíram para menos da metade.

No acumulado entre março de 2017 e fevereiro de 2018, o BNDES desembolsou R$ 67,6 bilhões, dos quais R$ 25,9 bilhões foram destinados a projetos de infraestrutura, valor 2% superior ao liberado para o setor nos 12 meses anteriores.

As aprovações, porém, cresceram 5% no primeiro bimestre, somando R$ 9 bilhões, com o setor de infraestrutura capturando R$ 4,2 bilhões. Esse resultado representa um aumento de 51% nas aprovações para o setor nos últimos 12 meses.

Outros R$ 2,49 bilhões foram aprovados para o setor de comércio e serviços, R$ 1,66 bilhão para a agropecuária e R$ 681 milhões para a indústria. De acordo com o banco, a trajetória de recuperação se mantém. Desde dezembro de 2017, a curva das aprovações ultrapassou a de desembolsos, o que indica uma tendência de crescimento futuro das liberações.