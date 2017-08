Educação financeira vira matéria de jardim de infância

Começar a falar sobre dinheiro para uma turma de pré-escola foi um desafio para a professora Lina Nascimento, que dá aula para 25 crianças do jardim de infância na pequena cidade de Vila do Bispo, no sul de Portugal. Para manter os alunos de 3 a 6 anos motivados a aprender sobre o assunto, ela teve de criar uma linguagem lúdica e compatível com as capacidades cognitivas da turma.

No início de cada ano letivo, Lina, as crianças e seus pais definem um sonho a ser conquistado. A partir daí, o grupo todo deve pensar em formas de arrecadar dinheiro e poupá-lo para que esse sonho se torne realidade. Para materializar a missão, Lina distribui a cada criança três cofrinhos, que representam os alicerces da educação financeira: doação, poupança e investimento.

LEIA TAMBÉM: Rio fica fora do movimento de recuperação

“Achei que seria difícil de eles entenderem o cofre do investimento, mas me surpreendi. Na hora de explicar, peço para pensarem nos ingredientes de um bolo: vocês pagarão pelos ingredientes um preço menor do que aquele que venderão o bolo. É assim que eles entram em contato com a magia da multiplicação do dinheiro”, diz Lina.