Economia da Índia deve dobrar em seis anos, projeta Deutsche Bank

O Deutsche Bank prevê que o tamanho da economia indiana dobre nos próximos seis anos, chegando a US$ 5 trilhões, conforme o crescimento acelere a partir de 2018, para atingir 8% dentro de três anos, em meio a um impulso no investimento privado e no consumo e com parâmetros de comparação favoráveis com períodos recentes, quando por exemplo foi reformulado um imposto sobre produtos e serviços.

Embora a economia indiana seja mais interligada aos mercados globais hoje, ela também é mais resistente que no passado e tem a capacidade de lidar com potenciais choques externos, afirmou o banco de investimentos. O Deutsche também diz que a determinação do governo em se concentrar na urbanização deve ajudar a dobrar a renda per capita do país, para US$ 4 mil no ano fiscal de 2025. O banco projeta ainda que o dólar permaneça na casa das 65 rupias no horizonte da previsão. Fonte: Dow Jones Newswires.

LEIA TAMBÉM: Ilan diz que cenário global positivo comporta riscos