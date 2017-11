Economia brasileira vive período de desinflação e recuperação, diz Goldfajn

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou nesta sexta-feira, 17, durante evento em São Paulo, que a “economia brasileira vive um período de desinflação e recuperação econômica, fruto da reorientação da política econômica ocorrida no ano passado e da determinação da política monetária”.

De acordo com o presidente do BC, “esse cenário de recuperação se dá em um ambiente de flexibilização monetária que tem levado à queda das taxas de juros reais, atualmente em valores próximos aos mínimos históricos”. Goldfajn afirmou que as taxas reais (descontada a inflação) se encontram hoje entre 2,5% e 3,0%.

“A taxa de juros real ex ante encontra-se abaixo da taxa estrutural, o que significa que há duas hipóteses à frente: uma, que a taxa de juros estrutural decline ao longo do tempo; outra, que o juro básico suba. Ou, ainda, uma combinação dessas hipóteses”, afirmou, retomando uma ideia contida em comunicados recentes da instituição.