É fundamental que se faça reforma da Previdência agora, diz Temer

O presidente Michel Temer (PMDB) defendeu nesta terça-feira, 8, a aprovação, que classificou como “imperiosa”, da reforma da Previdência entre as medidas de reequilíbrio das finanças públicas. “Num País em que o déficit previdenciário chegará neste ano a R$ 184 bilhões e deve alcançar R$ 205 bilhões em 2018, se não fizermos essa reforma, será dificílimo enfrentar os próximos anos”, afirmou.

Ele acrescentou que, sem a medida, quase todo o orçamento do governo ficará comprometido com a Previdência e o pagamento de servidores. “É fundamental que se faça a reforma da Previdência agora”, complementou Temer, em discurso na abertura do Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa as concessionárias de automóveis, na capital paulista.

Antes de Temer, tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já tinham manifestado apoio às mudanças nas regras de aposentadoria, também defendidas nos discursos dos representantes do setor automotivo que participaram da solenidade.