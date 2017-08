Dyogo: revisão da cessão onerosa pode dar dinheiro considerável à União

Embora ainda não sejam receitas incorporadas ao Orçamento de 2018, o governo conta com recursos que podem vir da renegociação com a Petrobras dos preços fixados no contrato de cessão onerosa de áreas de exploração de petróleo no pré-sal. “Isso pode dar um dinheiro considerável”, diz o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, em entrevista exclusiva ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O ministro diz ainda não ter os cálculos precisos de quanto pode ser obtido com esse “realinhamento de preços”. Mas essa é uma das medidas que podem incrementar a previsão de arrecadação de R$ 20 bilhões com concessões no ano que vem.

LEIA TAMBÉM: Governo e parlamentares tentam chegar a acordo hoje sobre Refis, diz relator

Outra opção em análise é a concessão da exploração do petróleo excedente nas áreas de cessão onerosa no pré-sal. Quando assinou o contrato com a União, em 2010, a Petrobras obteve o direito de exploração de 5 bilhões de barris de óleo equivalente (boe). “Hoje já está confirmado que tem muito mais de 5 bilhões de barris”, afirma Dyogo Oliveira. O leilão desse excedente pode ser feito ainda em 2018, com entrada adicional de recursos no caixa do Tesouro Nacional no ano que vem.