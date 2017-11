Dyogo: quem acredita no Brasil deve dobrar aposta; é hora certa de se posicionar

De acordo com o ministro, o governo tem, desde o início, apostado em uma estratégia de política econômica “simples, clara e eficiente”. Ele destacou as reformas estruturantes – trabalhista, da Previdência e tributária, “que vem a seguir”.

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse nesta quarta-feira, 22, que o Brasil já superou a recessão e está no início de um novo período de crescimento, que deve durar entre 10 a 12 anos. “Começa a descortinar na nossa frente um grande ciclo de crescimento. Quem acredita no Brasil deve dobrar sua aposta; é a hora certa de se posicionar”, afirmou durante o CCR Day, em São Paulo.

Para além da Previdência, o ministro ressaltou outras medidas que estão sendo tomadas pelo governo para controlar as despesas públicas, como adiar o reajuste de servidores públicos. “Nosso orçamento está inadequado para às necessidades do País, estamos olhando linha por linha e fazendo alterações.”

Na área de investimentos, ele reafirmou a intenção do governo de fomentar a participação da iniciativa privada no setor de infraestrutura. Em relação às concessões e PPPs propostas, o ministro afirmou que os projetos estão sendo estruturados de modo a serem economicamente viáveis, permitindo a competição justa e transparente. “O que é mais importante não é o bid do projeto, é que o processo seja transparente e justo.”

PPI

O ministro do Planejamento disse que o calendário eleitoral deverá ter pouca influência no cronograma proposto para os leilões do PPI no ano que vem. “Alguns poucos projetos têm sensibilidade política. Não vejo muita interferência”, afirmou. Ele cita, por exemplo, os certames de linhas de transmissão, cujo processo já está “bem estruturado”. “É quase como comprar pão.”

Dyogo Oliveira afirmou, porém, que a Eletrobras deverá exigir maior esforço político. “Mas estamos comprometidos em avançar com essa agenda”, disse, reafirmando que o governo não está “vendendo” a empresa, mas sim “apostando” na estatal.

Durante palestra, o ministro destacou ainda a carteira de projetos do Programa Avançar, que, segundo ele, não é um programa de “intenções”. “Normalmente se faz uma lista de projetos, lança a lista e depois sai tentando viabilizar os projetos. Em virtude das nossas dificuldades fiscais, orçamentárias, pegamos os projetos já em andamento e selecionamos uma carteira prioritária. Não queremos ver o País com canteiro de obras inacabadas.”

O ministro concluiu sua participação no evento reforçando que, em relação a projetos de infraestrutura, o Brasil “opera no gargalo”. “Temos projetos para este ano, para o ano que vem, para daqui dez, vinte, trinta anos”, disse, destacando o País como a “melhor opção para se investir no mundo”.