Dyogo diz que novas metas serão enviadas já nesta quarta-feira ao Congresso

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira, 15, que o governo vai trabalhar para aprovar a mudança na meta fiscal de 2018, para um déficit de R$ 159 bilhões, a tempo do envio do Orçamento do ano que vem. O prazo para apresentação da peça orçamentária é 31 de agosto. “Ela tem que ser enviada de acordo com a meta vigente”, disse o ministro.

O Tribunal de Contas da União (TCU) já alertou que o governo não pode adotar medidas orçamentárias baseando-se em proposta de mudança de meta. A alteração precisa já estar aprovada. A corte de contas chegou a fazer alertas ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que em 2015 continuava liberando despesas com base apenas no projeto de mudança de meta. A decisão do TCU obrigou o governo na época a contingenciar o Orçamento e a promover um apagão (shutdown) na máquina pública.

“A expectativa é de aprovação da nova meta ainda em tempo de elaboração do orçamento. O projeto será enviado amanhã (quarta-feira) e trataremos com celeridade. Estamos conversando com líderes das duas Casas, tomaremos a partir de amanhã (quarta) medidas de coordenação para isso”, disse Oliveira. O ministro não deixou claro quais serão as providências adotadas caso a aprovação da mudança demore mais tempo.