Dyogo: cortes no PAC não têm efeito prático na retomada do crescimento

A concentração dos cortes no Orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) não terão “efeito prático” sobre a retomada da economia, avaliou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. Com o bloqueio de despesas anunciado nesta quinta-feira, 27, e o remanejamento do PAC para outras atividades essenciais, o orçamento do programa já caiu de R$ 36,071 bilhões previstos na lei orçamentária para R$ 19,686 bilhões agora.

“Não tem efeito prático em termos de retomada do crescimento, de nível de investimento da economia brasileira. Efeito prático é demonstração de que governo está fazendo mais uma vez esforço forte para garantir a gestão fiscal do País. A postura de leniência fiscal é que comprometeria retomada do crescimento”, disse.

O governo tem destacado a necessidade de retomada dos investimentos para a retomada da economia, que nas previsões da área econômica vai crescer 0,5% neste ano.