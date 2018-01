Dow Jones testa os 26 mil pontos, mas cede a realização de lucros

Logo no início do pregão, o índice Dow Jones ultrapassou a marca psicologicamente importante dos 26 mil pontos pela primeira vez. O indicador se encaminhava para renovar nova máxima histórica de fechamento, mas cedeu a um movimento de realização de lucros, motivado pela questão política em Washington.

Os mercados acionários americanos dissiparam o otimismo visto no início do pregão e fecharam em baixa nesta terça-feira, 16, em um movimento de realização de lucros, com os investidores atentos à questão imigratória nos Estados Unidos e à questão política em Washington.

De acordo com o New York Times, o ex-estrategista-chefe da Casa Branca Steve Bannon foi convocado pelo conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a suposta interferência da Rússia na eleição americana, a depor no grande júri. A reportagem ressalta que a intenção de Mueller não estaria no depoimento de Bannon, mas sim em uma maior colaboração dele com a justiça americana. O ex-estrategista de Donald Trump participou do processo eleitoral desde as prévias republicanas e era um dos maiores conselheiros do presidente, até ser demitido em agosto.

Washington ainda abriga as discussões em torno da política fiscal americana. O Congresso do país tem até sexta-feira para elevar o teto da dívida e para manter o governo operante. No entanto, há poucos sinais de um acordo entre o governo Trump e congressistas democratas, sendo que ao menos nove votos da oposição são necessários no Senado. A proteção a jovens imigrantes da deportação foi colocada como exigência pelos democratas para a votação, ao mesmo tempo em que Trump e alguns republicanos não desejam abrir mão da construção de um muro na fronteira com o México.

Sobre o programa de proteção, o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos EUA apelou da decisão de um juiz federal de impedir que o governo Trump encerre o programa. Os imigrantes constituem cerca de 25% da força de trabalho das empresas de tecnologia e de ciência nos EUA. Com a apelação, ações de tecnologia fecharam majoritariamente em baixa em Nova York: a Apple caiu 0,51%, o Twitter perdeu 2,95% e a Microsoft cedeu 1,40%.

O início da temporada de balanços do quarto trimestre também foi alvo de atenção por parte dos investidores. A UnitedHealth, controladora da Amil, avançou 1,86% após ter superado as estimativas dos analistas e elevado as orientações para os resultados posteriores. Já o Citigroup mostrou otimismo com a reforma tributária, apesar de ter registrado forte prejuízo no quarto trimestre. A ação do banco subiu 0,35% nesta terça-feira.