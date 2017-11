Dono do imóvel pode recorrer em caso de atraso na entrega

O setor imobiliário sempre é muito contestado em função das dificuldades que pode ocasionar ao consumidor. No entanto, como as construtoras, nos últimos anos, lançaram uma variedade de empreendimentos e depois passaram por um período de crise, o que se observa é um crescimento demasiado dos atrasos nas entregas dos imóveis, o que permite ao comprador solicitar uma indenização para recuperar prejuízos relacionados ao não cumprimento do prazo de conclusão da obra.

De acordo com o advogado, contabilista e sócio da Bento Jr. Advogados, Gilberto Bento Júnior, nada mais justo do que os proprietários dos imóveis solicitarem esse reembolso, pois, para vender mais, as construtoras divulgam prazos curtos para entregar o imóvel, mas raramente cumprem o combinado. Essa prática costuma gerar problemas para o comprador que paga aluguel ou se programa financeiramente para murar em imóvel próprio.

“Tenho observado que, na grande maioria dos julgamentos relacionados ao tema, a decisão dos tribunais está ao lado do comprador do imóvel na planta. Com isso a Justiça tem imposto multa por atraso às construtoras, ressarcido alugueis de quem não teve o imóvel entregue, e ainda indenizado por todo tipo de prejuízo”, explica Bento.