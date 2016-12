O dólar seguiu em queda durante a tarde toda desta quarta-feira, 21, em meio a poucos negócios, uma vez que houve concentração de operações no período da manhã. O recuo, pelo terceiro dia seguido, foi determinado, em parte, por novos ingressos de fluxo financeiro para pagamentos de ações adquiridas por estrangeiros na operação de re-IPO da Sanepar, cuja data de liquidação será na sexta-feira, 23, segundo identificou a Correparti. Pesaram também o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 15 (IPCA-15) mais baixo que o esperado e a queda externa do dólar, afirmaram profissionais do mercado.

Após o IPCA-15 mais fraco que o esperado, cresceram expectativas de aceleração de cortes da Selic a partir de janeiro, além de uma melhora da economia doméstica, disse o economista-chefe da Guide Investimentos, Ignácio Crespo. Para ele, a inflação mais modesta pôs em segundo plano a derrota sofrida na terça-feira pelo governo com a aprovação do texto da renegociação da dívida dos Estados na Câmara por 296 votos a 12, sem as contrapartidas.

LEIA TAMBÉM: Confiança na economia avança, mas dúvidas persistem

Crespo acrescentou que graças ao IPCA-15 houve nova queda também da percepção de risco do Brasil, pelo quinto dia seguido. Por volta das 15h30, o risco país medido pelo contrato de Credit Default Swap (CDS) de cinco anos estava em 283 pontos, ante 284 pontos na terça, após registrar mínima intraday nesta quarta aos 282 pontos.

Houve ainda influências do exterior. Lá fora, o dólar caiu ante divisas principais e algumas emergentes nesta quarta, reagindo a uma realização de lucros após a renovação de recordes de alta em 14 anos registrada na terça. Às 18h24, o dólar caía a 117,543 ienes, de 117,80 ienes na véspera. O euro subia a US$ 1,04285, ante US$ 1,0392 no fim da tarde de terça.

O dólar à vista fechou em queda de 0,50%, aos R$ 3,3296, com giro de cerca de US$ 1,297 bilhão. O dólar futuro de janeiro encerrou em baixa de 0,71%, aos R$ 3,3360, com volume financeiro movimentado de cerca de US$ 10,605 bilhões.

LEIA TAMBÉM: Fiesp prevê que dívida da indústria deve triplicar em uma década