Dólar tem menor nível em dois anos em NY, diante de cautela com EUA

O dólar atingiu o menor nível em dois anos e meio nesta quinta-feira (7), pressionado pela alta do euro e por um aumento das preocupações políticas em Washington.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 108,47 ienes e o euro avançava a US$ 1,2020, enquanto a libra subia para US$ 1,3098. Já o índice do dólar DXY, que mede a moeda americana na comparação com uma cesta de seis outras divisas fortes, chegou a cair a 91,40, no menor nível desde janeiro de 2015.

Uma previsão de crescimento mais otimista do Banco Central Europeu (BCE) para a zona do euro fez com que a moeda única ganhasse força, aumentando o rali visto neste ano . “No momento, o mercado tem um apetite insaciável pelo euro”, disse o estrategista da Western Union Joe Manimbo. Nem mesmo a queda nas perspectivas de inflação na região por parte do BCE fizeram com que o euro passasse a cair.