Dólar sobe e fecha em R$ 3,2141, com atuação de importadores na compra

Após chegar a ser negociado abaixo de R$ 3,20, o dólar renovou as máximas no período da tarde e fechou no patamar de R$ 3,21, em dia de liquidez reduzida por causa do feriado norte-americano em homenagem a Martin Luther King. Segundo operadores, após o fechamento da Ptax do dia, o volume de negócios caiu ainda mais, ao mesmo tempo em que importadores aproveitaram a queda recente da moeda para ir às compras. A taxa Ptax fechou cotada a R$ 3,1963, em queda de 0,73%, sobre o fechamento anterior (R$ 3,2197).

O câmbio doméstico foi na contramão do exterior, em que o dólar seguiu fraco frente às principais moedas. O movimento de baixa do dólar também era visto ante moedas de países emergentes.

LEIA TAMBÉM: Temer faz reunião sobre Previdência com Maia e Meirelles

O destaque na segunda metade da sessão foi a declaração do presidente do Banco Central da Estônia, Ardo Hansson, de que o programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) da instituição poderia ser encerrado após setembro caso o crescimento e a inflação da zona do euro evoluam de acordo com as atuais projeções.