Dólar sobe com mercado de olho na denúncia contra Temer e queda do petróleo

Para o operador da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado Neto, o governo está confiante com o placar. A oposição, por sua vez, tem tentado não garantir quórum para a sessão. “A oposição tem feito o seu papel, mas Temer deve conseguir barrar a denúncia. Caso isso não aconteça, talvez tenhamos uma reversão do movimento do dólar, mas dificilmente uma reversão da trajetória”, explicou Machado Neto.

O governo precisa de 172 votos para barrar a denúncia, número que especialistas do mercado acreditam que Temer deverá conseguir. Segundo o diretor de câmbio da Abrão Filho, Fernando Oliveira, mais importante do que conseguir barrar a denúncia é ver a quantidade de votos favoráveis a Temer. “Se o governo conseguir em torno de 300 votos, o mercado poderá vislumbrar uma aprovação da reforma da Previdência, mesmo que seja diluída. Agora se os votos ficarem em torno de 200, será difícil as reformas passarem”, apontou Oliveira. A sessão na Câmara está prevista para começar às 9h.

Após operar com viés de baixa durante à tarde, o dólar passou a subir na última hora de negociação nesta terça-feira, 1, com o mercado em compasso de espera pela votação da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara, amanhã. Além de certa cautela – uma vez que a margem de votos tende a mostrar o tamanho da força que o governo possui em relação à aprovação da reforma da Previdência -, o viés de alta foi impulsionado ainda pela retração do petróleo em torno de 2% e pelo avanço da moeda americana ante as principais moedas emergentes e ligadas a commodities.

No cenário econômico, ambos os profissionais destacaram que uma possível mudança na meta fiscal é algo que o mercado já avalia como inevitável, passando do atual valor aprovado pelo Congresso de R$ 139 bilhões para até R$ 159 bilhões. “O compromisso da equipe econômica em controlar a questão fiscal tem sido boa e o mercado talvez aceite essa revisão. É melhor rever rapidamente a meta do que chegar até o fim do ano e não cumprir efetivamente”, disse Oliveira, da Abrão Filho. O operador da H.Commcor tem a mesma opinião, acrescentando que, embora seja negativa, uma revisão ainda é melhor do que uma paralisação do governo.

O viés de alta foi ajudado também pela queda em torno de 2% do petróleo. Além disso, o dólar no exterior teve um dia de recuperação das perdas recentes, mesmo após dados abaixo do esperado da economia dos EUA terem pressionado a moeda pela manhã.

No mercado à vista, o dólar terminou em alta de 0,18%, aos R$ 3,1257. O giro financeiro somou US$ 719,4 milhões. Na mínima, a moeda ficou em R$ 3,1081 (-0,38%) e, na máxima, aos R$ 3,1277 (+0,24%).

No mercado futuro, o dólar para setembro caiu 0,06%, aos R$ 3,1490. O volume financeiro movimentado somou US$ 12,27 bilhões. Durante o pregão, a divisa oscilou de R$ 3,1265 (-0,65%) a R$ 3,1490 (+0,06%).