Dólar sobe com investidor cauteloso com geopolítica e situação fiscal

Após recuar durante toda a tarde desta sexta-feira, 11, o dólar acabou fechando em leve alta com os investidores cautelosos ao entrar no fim de semana depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que, se as ameaças da Coreia do Norte continuarem, o ditador Kim Jong-un se arrependerá rapidamente, de acordo com um gerente de mesa de derivativos. Internamente, o tom de cautela veio com os investidores em compasso de espera pelo anúncio de mudança na meta fiscal de 2017 e 2018, previsto para segunda-feira. O viés de baixa, no entanto, prevaleceu durante a maior parte do dia refletindo a desvalorização da moeda americana ao redor do mundo diante de mais um dado fraco de inflação ao consumidor nos EUA, o que impõe incertezas quanto aos próximos apertos monetários no país.

Trump disse na última meia hora antes do fechamento do câmbio que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, vai se “arrepender rapidamente” se continuar com suas ameaças aos territórios norte-americanos e seus aliados, em mais um alerta de que Washington está disposta a agir contra a nação nuclearmente armada.

O dia até então tinha sido relativamente calmo em relação às tensões geopolíticas. Profissionais de mercado disseram que esta aparente tranquilidade durante a tarde possibilitou a moeda americana – que operou com volatilidade pela manhã – cair em torno de 0,40%, após três dias de altas consecutivas (+1,44%). O movimento vendedor foi acompanhado ainda pela desvalorização do dólar no mundo, após mais um dado de inflação abaixo do esperado.