Dólar sobe ante real no embalo do payroll e apostas em alta de juro nos EUA

O dólar no mercado doméstico manteve-se sintonizado à alta registrada no exterior durante a tarde desta sexta-feira, 4, ainda no embalo da forte criação de empregos (payroll) em julho nos Estados Unidos e do aumento das apostas em alta de juros em dezembro no país. No CME Group, em Chicago, as expectativas subiram para 50,4 ante 40,2% antes do dado.

O operador da corretora Spinelli José Carlos Amado diz que a valorização ficou em linha com o exterior e só não foi maior devido à conjuntura local mais favorável, incluindo as contas externas, indicadores de atividade melhores e inflação fraca, além de expectativas de andamento da reforma da Previdência. Havia espaço para correção de alta e, ainda assim, a queda acumulada em 30 dias segue em cerca de 5,5% no mercado á vista e de 6% no futuro, calcula.

LEIA TAMBÉM: Congresso debate reformas em caso de queda de Temer

O diretor da corretora Mirae, Pablo Spyer, concorda que o rumo hoje foi dado pelo exterior. Acrescenta que, além do efeito do payroll sobre o dólar, o euro segue pressionado pela sinalização do Banco Central Europeu de que o cenário atual na zona do euro ainda requer um “grau muito substancial de acomodação monetária”, com o objetivo de que as pressões inflacionárias ganhem força e apoiem os preços no médio prazo.