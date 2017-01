Dólar recua com sinais de aceleração do crescimento global

O dólar fechou em baixa frente ao real nesta terça-feira, 3, alinhado à busca por ativos ligados a commodities. No mercado à vista, a divisa norte-americana encerrou em queda de 0,60%, aos R$ 3,2615, mostrando alguma acomodação frente à mínima de R$ 3,2475 (-1,03%).

Profissionais consultados pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, ressaltaram que China, Reino Unido e Estados Unidos deram indícios de expansão econômica mais robusta, principalmente, no setor industrial, o que pode beneficiar a comercialização de commodities e seus países produtores, como o Brasil.

Dentre os destaques positivos, as ações da Petrobras chegaram a avançar 7% e contribuíram para o câmbio nacional. A entrada de recursos financeiros no País para investimentos na bolsa foram fatores citados por especialistas para a justificar a queda do dólar.

No mercado futuro, o contrato para fevereiro encerrou em baixa de 0,77%, aos R$ 3,2890, com mínima em R$ 3,2750 (-1,19%).

A queda do dólar por aqui contou com ajustes específicos, por causa do retorno das operações nos Estados Unidos após pausa para as comemorações de ano-novo. “O mercado teve de corrigir algum excesso, porque na segunda-feira foram operações às escuras, de proteção. Assim que os players perceberam o sinal negativo no dólar lá fora devolveram a alta de ontem”, acrescentou um operador de uma corretora nacional.

De acordo com dados registrados na BM&FBovespa, o volume de negócios no mercado à vista somou US$ 1,334 bilhão. Já o giro com o contrato futuro para fevereiro somou US$ 10,573 bilhões.