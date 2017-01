Dólar recua ao menor nível desde novembro com exterior e fluxo

O dólar ampliou a queda nos minutos finais da sessão desta quarta-feira, 4, e recuou ao menor nível desde novembro. Em baixa desde a abertura, a intensificação do movimento foi atribuída a uma primeira leitura da ata da última reunião do Federal Reserve, na qual os dirigentes destacaram “incerteza considerável” sobre futuras políticas fiscais e econômicas nos Estados Unidos.

O documento foi visto como menos favorável ao aperto monetário, embora não pudesse ser considerado um sinal de afrouxamento ou mesmo maior lentidão na alta de juros nos Estados Unidos. Entre os destaques, a instituição manteve a expectativa de aumento de gastos fiscais no país, o que pode levar ao aumento da inflação.

No mercado à vista, o dólar fechou aos R$ 3,2167 (-1,37%), menor nível desde 8 de novembro quando registrara R$ 3,1733. Na mínima, a divisa chegou aos R$ 3,2114 (-1,54%).

Já o contrato de dólar para fevereiro, que teve mais tempo para digerir as informações, encerrou aos R$ 3,2415, em queda de 1,44%, já afastada da mínima de R$ 3,2355 (-1,63%).

Até então, a queda do dólar era direcionada pela entrada de recursos no País e a expectativa de que o fluxo deve aumentar neste começo de ano. O ambiente no exterior, com alta no preço das commodities, era outro fator que beneficiava o câmbio doméstico.

Retomando a liquidez mais próxima da habitual, o giro nesse ativo somou US$ 12,377 bilhões. Já no mercado à vista, os negócios totalizaram US$ 1,433 bilhão.