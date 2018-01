Dólar passa a subir e taxas longas de juros reduzem queda no fechamento da sessão

Os juros futuros de curto e médio prazos confirmaram no fechamento da sessão regular o sinal de baixa exibido desde a parte da manhã desta segunda-feira, 15, enquanto as taxas longas reduziram a queda e fecharam mais perto da estabilidade. A sessão teve liquidez abaixo do padrão, atribuída à ausência dos players em Wall Street, onde os mercados nesta data não abriram em razão feriado norte-americano em homenagem a Martin Luther King.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 caiu de 6,925% para 6,895% e a do DI para janeiro de 2020, de 8,06% para 8,02%. A taxa do DI para janeiro de 2021 encerrou em 8,86%, de 8,89% no ajuste de sexta-feira. A taxa do DI para janeiro de 2023 encerrou estável em 9,64%.

LEIA TAMBÉM: Crise acelera chegada de herdeiro ao poder na JBS

Profissionais da área de renda fixa relacionaram o movimento de queda nas taxas curtas a uma correção de parte da trajetória de altas na semana passada que havia sido provocada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro acima do esperado.