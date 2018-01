Dólar fecha em queda, influenciado pelo exterior e por fluxo para ações

Após ter subido pela manhã, o dólar inverteu o sinal e bateu as mínimas da sessão desta quarta-feira, 17, em meio ao maior fluxo de capitais para a bolsa brasileira, que renovou as máximas, replicando o comportamento dos índices acionários em Nova York. Além disso, a moeda americana perdeu valor para as principais moedas emergentes e ligadas a commodities, sob influência da alta do petróleo no mercado internacional. O cenário doméstico foi deixado de lado pelos investidores, a despeito de declarações pessimistas de parlamentares em relação à reforma da Previdência.

Segundo Mário Battistel, gerente de câmbio da Fair Corretora, houve uma mudança de direção no câmbio principalmente por causa da maior entrada de capitais na bolsa e no mercado de renda fixa. “Mas esse movimento ocorre muito em função do cenário externo”, acrescentou.

O apetite ao risco se intensificou mesmo com declarações pessimistas a respeito da votação da reforma da Previdência na Câmara, prevista para fevereiro. o presidente em exercício da Casa, Fábio Ramalho (PMDB-MG), disse nesta quarta-feira que acha que “o governo não tem os votos” e que “não vai” consegui-los até 19 de fevereiro para aprovar a reforma.