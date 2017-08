Dólar cai a R$ 3,14, após ata do Fed reduzir chance de alta de juro nos EUA

O dólar acelerou as perdas ante o real nesta tarde de quarta-feira, 16 – seguindo a desvalorização generalizada da moeda no exterior -, após a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). O documento, considerado “dovish”, destacou a fraqueza da inflação nos EUA, o que levou o mercado a projetar um atraso na continuidade de altas de juros no país. Foi visto também algum movimento técnico, além do voto de confiança que o mercado tem dado ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, após revisão da meta fiscal. Esta convicção, no entanto, foi caracterizada por alguns profissionais como exagerada, uma vez que a situação do país segue deteriorada.

A ata do Fed mostrou uma divisão entre os dirigentes em relação às futuras altas nos juros da economia americana. O enfoque principal foi a incerteza sobre os baixos números de inflação, com vários dirigentes apontando probabilidade de a inflação permanecer abaixo de 2% mais tempo que o previsto.

“O fato de os membros do Fed falarem que estão preocupados, ressaltando que a inflação não atinge a meta (de 2%) há mais de cinco anos e com alguns pedindo por uma parada na alta de juros para ver para onde a inflação deve ir, pesou no dólar”, disse o gerente de câmbio do Banco Ourinvest, Bruno Foresti. Diante disso, a possibilidade de uma elevação de juros na reunião de dezembro passou de 46,7%, antes da divulgação da ata, para 39,6%, de acordo com os futuros dos Fed funds compilados pelo CME Group.