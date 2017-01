Dólar avança frente ao real em linha com exterior

O avanço do dólar no exterior direcionou as cotações da divisa norte-americana frente ao real nesta sexta-feira, 6. No mercado à vista, a divisa encerrou em alta de 0,58%, aos R$ 3,2197, contendo a queda na semana a 1,00%. Já no mercado futuro, o dólar para fevereiro fechou aos R$ 3,2465, na máxima do dia, com ganho diário de 0,70%, mas baixa de 1,02% na semana.

O movimento quase generalizado do câmbio encontrou suporte em sinais de melhora no mercado de trabalho norte-americano, principalmente, na inflação salarial, o que reforçou a perspectiva de aumento de juros nos Estados Unidos. Ao longo da tarde, essa leitura foi respaldada por discursos de dirigentes do Federal Reserve e, assim como o dólar, os juros dos Treasuries foram às máximas do dia.

Por aqui, o ganho ante o real só não foi maior em razão da expectativa de entrada de recursos no País. Na máxima, o dólar à vista subiu aos R$ 3,2223 (+0,67%). Já nas mínimas, o dólar à vista recuou aos R$ 3,1876 (-0,42%), enquanto o contrato futuro para fevereiro marcou R$ 3,2100 (-0,43%). (Colaborou Silvana Rocha)