Dólar abre em queda com fluxo e exterior

O dólar inicia a sessão em firme queda ante o real nesta quarta-feira, 4, o que influencia os juros futuros, que passaram a exibir viés de baixa, sobretudo a ponta mais longa da curva, mas ainda próximo aos ajustes. No caso do câmbio, o desempenho reflete a continuidade de ingressos de recursos pela via financeira no mercado doméstico, segundo operadores.

No âmbito internacional, o avanço do índice do dólar do WSJ na terça-feira ao maior nível em 14 anos, em reação a dados econômicos positivos dos EUA, estimulam vendas nesta quarta e o avanço de moedas emergentes em meio à alta de commodities.

Às 9h40, o dólar à vista no balcão recuava 0,80%, negociado a R$ 3,2357, com mínima em R$ 3,2334 (-0,86%). No mesmo horário, o dólar futuro para fevereiro recuava 0,81%, cotado a R$ 3,2620.