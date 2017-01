Dólar à vista sobe aos R$ 3,28 com exterior, correção e cautela

O dólar à vista subiu ao nível de R$ 3,28 nesta segunda-feira, 2, com ajustes de posições antes da retomada dos negócios nos Estados Unidos.

Em um dia de baixa liquidez, a divisa norte-americana avançou à máxima de R$ 3,2879 (+1,10%) antes de encerrar, já com alguma acomodação, aos R$ 3,2812 (+0,89%).

De acordo com operadores consultados pelo Broadcast, os investidores ajustaram suas carteiras no período vespertino e assumiram posições mais defensivas. Amanhã, os mercados norte-americanos voltam à ativa depois da pausa nesta segunda-feira para as comemorações de ano-novo.

No segmento futuro, a busca por proteção se traduziu numa elevação de 1,05%, aos R$ 3,3145, no dólar para fevereiro. Na máxima, o contrato marcou R$ 3,3160 (+1,10%).

O avanço da moeda dos EUA por aqui foi destaque entre outros mercados emergentes. Ainda que os movimentos estivessem alinhados, o ganho do dólar foi mais acentuado ante o real por causa de correção em movimentos recentes.

Nesta segunda-feira, o volume de negócios foi baixo, o que potencializou o efeito nas cotações cambiais de saídas pontuais de recursos ao longo do dia. De acordo com dados registrados na BM&FBovespa, o giro no mercado à vista somou US$ 1,889 bilhão. Já as negociações com o dólar para fevereiro totalizaram apenas US$ 6,505 bilhões.