Discutirei divergências envolvendo a TLP quando voltar ao País, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse neste sábado, 8, que, quando voltar ao Brasil, vai se informar sobre as divergências em relação à criação da Taxa de Longo Prazo (TLP) que culminou no pedido de demissão de dois diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Vou conversar com o presidente do BNDES (Paulo Rabello de Castro) para entender qual é a preocupação, qual é o ponto”, disse Meirelles a jornalistas em Hamburgo, após participar da cúpula de líderes do grupo das 20 economias mais ricas do mundo, o G-20.

LEIA TAMBÉM: ‘Idade mínima é o símbolo da reforma’

Vinicius Carrasco e Claudio Coutinho pediram demissão na sexta-feira, 7, e outros dois diretores podem deixar o cargo. O estopim foram as críticas de Rabello ao modelo proposto para a nova taxa de juros que baliza os empréstimos do BNDES. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o presidente da instituição disse que a fórmula pode prejudicar as empresas tomadoras de crédito na instituição, ao reduzir a “previsibilidade” das condições dos financiamentos.