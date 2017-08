Diretor do BC diz acreditar no ingresso do Brasil na OCDE

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Tiago Couto Berriel, disse nesta terça-feira, 29, durante workshop que trata sobre a solicitação brasileira para fazer parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que acredita no ingresso do Brasil na entidade. Na avaliação do diretor, só o fato de pleitear o espaço sinaliza o compromisso efetivo do País com as reformas e a busca de normas internacionais. “Na hora que diz quer entrar, você sinaliza de uma maneira efetiva que está empenhado em uma série de reformas, num horizonte longo”, comentou.

Ele afirmou ainda que o Banco Central quer aproveitar a oportunidade de adesão para “fazer reformas e adequações das normas brasileiras aos padrões internacionais”. “Com isso, se gera ambiente de negócios mais simples e mais fácil para investidores brasileiros e estrangeiros”, disse. “A OCDE é um ótimo paradigma para se alinhar as normas internacionais”, reforçou.

Berriel disse que acredita que a entidade aceitará o pedido do Brasil e alguns fatores “saltam aos olhos” para lhe fazer acreditar que a entidade dará um parecer favorável. “O sistema financeiro brasileiro tem poucas restrições passíveis de reserva, o investimento direto no Brasil é considerado em bom nível de liberalização”, exemplificou. O diretor do BC ponderou que nesta área de investimentos há algumas restrições constitucionais, justificadas muitas vezes por questão de segurança nacional, mas que isso “não é algo incomum” em outros países.