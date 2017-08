Diretor da ANP vê como ‘irreversível’ a política de preços da Petrobras

A política de preços da Petrobras é “absolutamente irreversível”, afirmou o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, durante painel da Feira e Fórum Internacional de Postos de Combustíveis, Equipamentos, Lojas de Conveniência e Food Service, em São Paulo.

Ele avaliou que a manutenção da política de preços da estatal e a confirmação do crescimento de mercado esperado farão com que o Brasil tenha, futuramente, projeto de refino, atraindo capital privado novo, com reflexos em toda a cadeia de combustíveis. Uma das consequências será uma maior competitividade no segmento de distribuição.

Oddone ressaltou que um mercado competitivo beneficia o consumidor. “A transformação no downstream será única”, afirmou. “Sempre tivemos competição na distribuição e nos postos de combustíveis, nunca tivemos no refino.”