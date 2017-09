Devolução antecipada pelo BNDES é ‘pedalada’, diz associação de funcionários

A devolução antecipada de R$ 180 bilhões dos empréstimos de longo prazo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Tesouro Nacional é uma “pedalada fiscal” e, portanto, é “ilegal”, diz a associação dos funcionários da instituição de fomento (AFBNDES). A entidade se manifestou sobre o assunto após a confirmação de que o governo federal pediu formalmente a devolução de R$ 50 bilhões este ano e de mais R$ 130 bilhões em 2018, como revelado pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) no sábado, 9.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 11, a AFBNDES diz ainda que “a devolução dos recursos impacta diretamente o papel do BNDES enquanto banco de desenvolvimento”. “Seriam necessários cerca de R$ 150 bilhões anuais para realizar operações num nível de atividade no mesmo patamar de 2008, antes do incremento de recursos via empréstimos do Tesouro Nacional”, diz um trecho da nota.

LEIA TAMBÉM: Fiesp mostra indignação com alta de impostos sobre combustíveis

O diretor da Área Financeira e Internacional, Carlos Thadeu de Freitas Gomes, alertou que a devolução antecipada poderá comprometer a capacidade de o BNDES emprestar a partir de 2018. A equação envolve, de um lado, a expectativa de que a recuperação econômica seja acompanhada de mais pedidos de financiamento. De outro lado, o funding do BNDES está pressionado pelos déficits do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), fonte constitucional do banco, e pela decisão do governo de liberar saques das contas antigas do PIS/Pasep.