Despesas do PAC este ano caem de R$ 36,071 bi para R$ 19,686 bi, diz ministro

O corte de R$ 5,951 bilhões no Orçamento Federal anunciado nesta quinta-feira, 27, atingirá em cheio as já reduzidas verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e representará um estrangulamento nos investimentos públicos.

O orçamento do PAC este ano cairá de R$ 36,071 bilhões previstos na lei orçamentária para R$ 19,686 bilhões, uma redução de 45%. O programa já havia perdido cerca de R$ 10 bilhões no primeiro corte anunciado no segundo bimestre.

No total, o limite das despesas discricionárias, que era de R$ 111,308 bilhões, com o novo contingenciamento passa a ser de R$ 105,431 bilhões. O orçamento das emendas impositivas de bancada cai de R$ 3,287 bilhões para R$ 3,072 bilhões e das emendas impositivas individuais passam de R$ 6,537 bilhões para R$ 6,111 bilhões.