Despesas com Fies ficam em R$ 2,6 bilhões no 1º semestre de 2017

O governo precisou registrar uma despesa primária de R$ 2,6 bilhões com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no primeiro semestre deste ano, informou nesta quarta-feira, 26, o Tesouro Nacional. Para o restante do ano, o impacto estimado é de R$ 3,7 bilhões – o comportamento de 2016 mostrou concentração nos meses de julho e dezembro. A incorporação dos R$ 6,3 bilhões em despesas com o Fies no Orçamento deste ano foi um dos principais fatores de aumento de despesas em 2017 no último relatório de avaliação de receitas e despesas. Diante das dificuldades, o governo decidiu elevar impostos e cortar mais R$ 5,9 bilhões do Orçamento.

O Tesouro já havia informado na semana passada que passará a reconhecer o risco de calote nos contratos do Fies no resultado primário do governo central. Na prática, a medida vai aumentar a contabilização de despesas do governo justamente no momento em que a área econômica tem dificuldades para buscar receitas e cumprir a meta fiscal deste ano, de déficit de R$ 139 bilhões.

LEIA TAMBÉM: Tempo de contribuição ainda gera polêmicas na reforma da Previdência

A nova metodologia para mensurar o impacto fiscal do risco de calote no Fies visa a “explicitar algo que era escondido”. O trabalho começou a ser desenvolvido no início deste ano, após o órgão identificar discrepâncias crescentes com o dado de resultado primário apurado pelo Banco Central, que tem uma regra própria e já incorpora o efeito do Fies. Só em 2016, a diferença “não explicada” chegou a R$ 8,94 bilhões.