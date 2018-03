Desembolso do BNDES soma R$ 6,85 bilhões no primeiro bimestre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou R$ 6,85 bilhões no primeiro bimestre de 2018. O setor de infraestrutura foi o que mais recebeu recursos no período: R$ 2,4 bilhões, dos quais R$ 1,1 bilhão para o segmento de energia elétrica. Já os setores de agronegócio e Serviços ficaram com cerca de 25% dos recursos cada um, o que equivale a aproximadamente R$ 1,7 bilhão. A Indústria recebeu R$ 985 milhões.

Em relação ao porte das empresas, o BNDES informou em seu press release que 55,5% (R$ 3,8 bilhões) foram destinados a micro, pequenas e médias empresas. O banco destacou a linha BNDES Giro, que alcançou R$ 1 bilhão em fevereiro, alta de 88% nos últimos 12 meses.

De acordo com o BNDES, essa linha atende principalmente pequenas e médias empresas e dados levantados pela Área de Operações Indiretas indicam que 40% dos quase 12 mil financiamentos concedidos entre agosto e dezembro pelo programa foram destinados a empresas que nunca tinham obtido recursos do BNDES.