Depois de abrir em queda, Bovespa passa a subir

O Ibovespa virou e passou a exibir uma leve alta nesta quarta-feira, 4, depois de abrir e permanecer mais de meia hora em queda. A virada coincidiu com a valorização das ações da Petrobras, a qual sucedeu a reaceleração da alta dos preços do petróleo na Nymex e na ICE.

Às 10h41, o Ibovespa subia 0,05% aos 61.846,07 pontos. A ON da petroleira ganhava 0,68% e marcava R$ 17,70 e a PN superava os R$ 15 ao subir 1,03%. Persistem as especulações sobre um possível aumento no preço da gasolina e do diesel. A petroleira ainda não se manifestou.

A maioria das outras blue chips está em queda. As ações da Vale, que fecharam em alta perto de 5% terça, recuam mais fortemente (-1,53% ON e -1,62% PNA) nesta quarta-feira em que o minério de ferro fechou praticamente estável (-0,03%), após a queda de terça (-2,4%).

Como a alta do Ibovespa ainda é pequena, não é de descartar uma nova alternância de sinal no indicador. Na avaliação do analista da Clear Corretora Raphael Figueredo, o mercado pode viver um pouco da ressaca da forte alta de terça. “É um comportamento comum quando o Ibovespa sobe mais de 3%”, afirmou.

“Acredito que investidores vão ficar à espreita aguardando a ata do Fomc e também novidades sobre as especulações quanto a uma elevação do preço da gasolina pela Petrobras”, disse Figueredo. A ata do Fomc será divulgada às 17 horas.

