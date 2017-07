Demanda no transporte aéreo doméstico cresce pela quarta vez seguida, diz Anac

A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros aumentou 1,6% em junho na comparação com o mesmo mês de 2016, na quarta alta do indicador após 19 meses consecutivos em queda. A oferta por transporte aéreo doméstico registrou queda de 1,0% na mesma base de comparação, após três altas consecutivas. Nos seis primeiros meses do ano, demanda e oferta acumularam alta de 0,6% e queda de 0,6%, respectivamente, informou nesta quarta-feira, 26, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em junho, foram transportados 6,9 milhões de passageiros pagos em voos domésticos, representando um aumento de 1,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Segundo a Anac, Gol e Latam permaneceram na liderança no mercado doméstico no primeiro semestre, com participações de mercado de 35,9% e 32,3%, respectivamente. A Latam registrou uma baixa de 8,3% na comparação com igual período do ano anterior, enquanto a Avianca teve a maior variação positiva entre as quatro principais empresas aéreas (15%). Em junho, a participação das concorrentes das duas líderes avançou 10,4% na comparação com igual mês do ano anterior, tendo alcançado 32,1%.