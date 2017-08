Delações da Odebrecht têm pontos não esclarecidos

Foto: Imprensa / Divulgação

Mais de seis meses depois da homologação dos acordos de colaboração premiada da Odebrecht com a Procuradoria-Geral da República (PGR), ainda não foram identificados dois codinomes atrelados à propina que teria sido repassada ao PMDB. Citados por delatores no acordo, “Tremito” e “Mestre” foram ligados à propina no PAC-SMS, contrato da empreiteira com a Diretoria de Internacional da Petrobras, cuja propina de US$ 40 milhões ao PMDB teria sido acertada em reunião com a participação do presidente Michel Temer. O presidente nega envolvimento em irregularidades.

A identidade dos dois, porém, não é conhecida até agora. Em depoimento gravado, o ex-presidente da Odebrecht Engenharia Industrial Márcio Faria disse aos procuradores que o encontro para o acerto da propina no contrato com a área de Internacional da Petrobras se deu no escritório político de Temer, em São Paulo, em 15 de julho de 2010. Ele disse ter se surpreendido com a forma com que se tratou do pagamento de propina.

“A agenda era uma reunião naquele endereço, que eu nem sabia de quem era. Só fiquei sabendo quando cheguei lá. Inclusive, imaginava que esse pessoal não fosse falar um assunto desses comigo”, declarou, explicando que não tinha inserção no meio político.